الصحة العالمية: جدوى لقاح “أسترازينيكا” تفوق مخاطره

2021/03/17 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن جدوى استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاح شركة “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره، لكن أكثر […]

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