الاعلام الامني: القبض على ناقل المعلومات والتموين لخلايا داعش الارهابي في القائم

2021/03/17 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على ناقل المعلومات والتموين لخلايا داعش في القائم.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة اكدت قيام احد عناصر داعش من الخلايا النائمة بنقل المعلومات والتموين لمخابيء الارهابيين تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الالي ٣٠ من القاء القبض عليه في منطقة البيضة ناحية الرمانة شمال قضاء القائم بالانبار”.

واضافت ان “الارهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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