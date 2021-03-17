2021/03/17 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الأربعاء، عن إرجاع 65 مليار دينار إلى شبكة الحماية الاجتماعية باستبعاد 26 ألف مستفيد.وقال الركابي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المستفيدين الآن من شبكة الحماية الاجتماعية، ليسوا فقط في عمر هذه الحكومة، بل قبلوا على فترات مختلقة عبر الحكومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل: أرجعنا 65 مليار دينار لشبكة الحماية باستبعاد 26 ألف شخص غير مستحق المركز الخبري الوطني.

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