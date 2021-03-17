2021/03/17 | 21:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: مواعيد الامتحانات غير مفاجأة ولا تأجيل لها أبداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: مواعيد الامتحانات غير مفاجأة ولا تأجيل لها أبداً) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: مواعيد الامتحانات غير مفاجأة ولا تأجيل لها أبداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).