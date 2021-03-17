2021/03/17 | 21:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، جاهزية جميع دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الرسمية، إن “وزارة الصحة قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الحاصلة بالاصابات وهي متوقعة نتيجة عدم الالتزام”، لافتا الى أن “وزارة الصحة وبحسب توجيهات الوزير كثفت من اجراءاتها الرقابية لمحاسبة المخالفين من المحال العامة والمولات والمطاعم وغيرها والمخالفين لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة ومقررات مجلس الوزراء من خلال الاغلاق والغرامة حسب قانون الصحة العامة”.وأضاف، أنه “من الممكن احتواء الاصابات من خلال تطبيق نفس الاجراءات المتعبة منذ اشهر وهي لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تؤكد جاهزية جميع دوائرها للتعامل مع زيادة الإصابات بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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