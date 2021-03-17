وزير الثقافة: نسعى لتحويل الشركات السياحية إلى ’مشاريع رابحة’

2021/03/17 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الأربعاء، السعي لتحويل الشركات السياحية إلى رابحة. وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “زار وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، مدينة الحبانية السياحية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه عمليات الصيانة والتأهيل على جميع مرافقها، وقدم قائممقام الفلوجة عرضاً واسعاً لمراحل إعمار …

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