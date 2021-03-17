عون يدعو الحريري لقصر بعبدا للاتفاق على

2021/03/17 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، دعوة الى رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، الى قصر بعبدا

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