2021/03/17 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدان 400 ميغاواط من الطاقة باستهداف خط ميرساد-ديالى المركز الخبري الوطني.

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