طائرات تُستخدم لأول مرة.. غارات بريطانیة على مواقع لداعش

2021/03/17 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع البریطانیة، اليوم الأربعاء، أن طائراتھا المقاتلة نفذت حملة قصف استمرت 5 ایام استھدفت خلالھا مجمع كھوف في مناطق محاذية لاقيلم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بیان: إن "الطائرات البریطانیة المقاتلة وضمن تشكیلة التحالف الدولي ضد داعش نفذت حملة قصف استمرت 5 ایام استھدفت خلالھا مجمع كھوف في منطق قرب حدود اقليم كوردستان تضم عددا كبیرا من عناصر داعش وذلك استنادا لمعلومات استخباریة توصلت إلیھا القوات المسلحة العراقیة مؤخرا".

وأضافت، أن "سلسلة الغارات التي نفذتھا طائرات تایفون التابعة للقوة الجویة الملكیة البریطانیة قد بدأت یوم الاربعاء بتاریخ 10 آذار، وانتھت الاحد 14 آذار الجاري، حیث استخدمت فیھا صواریخ ستورم شادو الحدیثة وقنابل بیفواي IV الموجھة والتي تستخدمھا القوة الجویة البریطانیة لاول مرة في ھذه الغارات ضد التنظیم الارهابي".

وأشارت الوزارة إلى ان "القوة الجویة الملكیة مستمرة بتنفیذ ضربات جویة كجزء من حملة التحالف الدولي لدعم واسناد القوات الامنیة العراقیة وھي تنفذ عملیات ملاحقة خلایا داعش لمنع التنظیم الارھابي من الظھور من جدید في البلاد".

وتابعت ان "التقدیرات الاولیة التي اجریت على الاھداف المحددة اظھرت بانھا اھداف صعبة ولھذا تم اختیار طائرتي تایفون طراز FGR4 لتنفیذ الضربات الجویة ضد ھذه الاھداف دعما للقوات الامنیة العراقیة المتواجدة على الارض والتي تضم خیرة مقاتلي جھاز مكافحة الارھاب.

PUKmedia وكالات

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