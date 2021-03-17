توجيه من التربية إلى المدارس: عطلة في جدول امتحانات نصف السنة

2021/03/17 | 21:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قررت وزارة التربية، الأربعاء، تعطيل الامتحانات يوم الأحد المقبل، بمناسبة أعياد نوروز.

ووجهت الوزارة في بيان، 17 آذار/مارس، إدارات المدارس كافة اعتبار يوم الأحد 21 آذار، عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك "احتفاءً بأعياد نوروز".

وحددت وزارة التربية، في وقت سابق، يوم السبت 20 من شهر آذار موعدًا لامتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة.

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