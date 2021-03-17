بالوثيقة..تكليف عبد الإله النائلي بمهام رئيس مؤسسة الشهداء

2021/03/17 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن تكليف النائب عبد الإله النائلي بمهام رئيس مؤسسة الشهداء.

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