صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 840 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/17 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 840 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————-23

ابو غريب —————-35

الاسكان——————5

الاعلام——————15

البياع——————-22

التاجي——————21

التراث——————-5

الحارثية——————8

الحرية——————49

الخطيب —————–16

الدورة——————-41

الدولعي —————–16

الرحمانية —————-21

السيدية—————– 17

الشالجية —————-11

الشعلة—————— 59

الصالحية—————– 3

الطارمية —————–12

الطوبجي—————– 11

العامرية—————— 17

العطيفية—————– 15

العلاوي ——————6

الغزالية ——————41

القادسية—————– 11

الكاظمية—————- 79

اللطيفية—————– 12

المحمودية————–34

المعالف —————–6

المنصور —————-30

الوشاش —————–21

اليرموك —————-28

اليوسفية—————-10

جكوك——————7

حي الجامعة————-21

حي الجهاد————–28

حي الخضراء————-9

حي العامل————–21

حي العدل —————22

حي الفرات—————4

سجن التاجي————-2

سويب——————-8

شارع حيفا—————4

ناحية الرشيد————-9

سكنة جانب الرصافة——-1

محافظة واسط————1

محافظة الديوانية———2

محافظة النجف ———–1

الشفاء: 503

الوفيات: 3

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