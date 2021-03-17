الكهرباء: ’استهداف إرهابي’ أدى إلى خروج خط ’حيوي’ عن الخدمة

2021/03/17 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شكت وزارة الكهرباء، الأربعاء، من عودة استهداف خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية بهجمات "نوعية ممنهجة".

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 اذار 2021)، أنه "تعرض خط الطاقة الكهربائية للضغط الفائق، (ميرساد – ديالى)400k.v، الى عمل ارهابي، ادى الى خروجه من الخدمة، جراء استهدافه بعبوات ناسفة تسببت بفقدان المنظومة الوطنية طاقة قدرها 400 ميكاواط، والذي سيؤثر سلباً على ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية".

وبينت الوزارة، أن "المجاميع الإرهابية استهدفت خط الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ميرساد - ديالى)، في منطقة الوندية بمحافظة ديالى، ليلة يوم امس، الساعة 11,37، بتفجيرهم البرجين (32 و35)، ما أدى إلى سقوطهما وانفصال الخط من الجهتين وخروجه من الخدمة".

وأضافت، أنه "بإنفصال هذا الخط، فقدت منظومة الكهرباء الوطنية 400 ميكاواط، أثرت بشكل سلبي على ساعات التجهيز في محافظات بغداد والشمال".

وتابع البيان، ان "الإرهاب باستهدافه المتكرر لهذا الخط، يثبت مراراً إيغاله بإيذاء المواطنين الذين هم بأمس الحاجة للطاقة الكهربائية، خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف".

ولفت البيان الى ان "الملاكات الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الامنية سارعت الى مكان الحادث، وباشرت بأعمال أصلاح الابراج المتضررة واعادة اعمار ماتدمر، بغية معاودة الخط الى الخدمة بأسرع وقت ممكن".

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