الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعات النمو الاقتصادي والتضخم

2021/03/17 | 21:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي ومعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.

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