الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع عدم زيادتها حتى 2023

2021/03/17 | 21:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، متعهداً باستمرار دعم الاقتصاد الأمريكي.

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