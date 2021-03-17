انتهاء الكشف الميداني لـ” ابار الحدود” لانقاذ 50 الف نسمة شرق ديالى

2021/03/17 | 21:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن الانتهاء من الكشف الميداني لابار الحدود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/، ان “لجنة حكومية مشتركة انتهت من اجراء الكشف الميداني لاكثر من 20 بئر ارتوازي كبير منتشر في محيط ناحيتي قزانية ومندلي من اجل دعم اعادة استخراج المياه في اقرب فرصة ممكنة”.

واضاف، ان “اللجنة ارسلت من بغداد لايجاد بديل مائي لانقاذ 50 الف نسمة من سكان ناحيتي مندلي وقزانية عبر تامين مياه الابار بعد انحسار كبير للمياه في الجداول والانهر التقليدية في الاشهر الاخيرة لافتا الى ان الابار ستمثل طوق نجاة للمناطق الحدودية لتجاوز ازمة الصيف المقبل”.

وتعاني ديالى وخاصة المناطق الحدودية من شح مبكر في المياه وسط مخاوف من تنامي ظاهرة الجفاف في الصيف”.انتهى 25 ف

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