معاون محافظ البصرة يبحث مع ممثلية اللجنة الاولمبية والاندية الرياضية النهوض بواقع الحركة الرياضية بالمحافظة

2021/03/17 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث معاون المحافظ للشؤون الإدارية ودوائر الشباب والرياضة معين الحسن" مع ممثلية اللجنة الأولمبية ورؤساء أندية والاتحادات في البصرة.النهوض بواقع الاندية الرياضية بالمحافظة .واكد الحسن بحسب بيان صحفي " انه بحث خلال اللقاء العديد من القضايا والملفات ذات الصلة، وتطوير واقع الأندية الرياضية وتقديم المشاريع الخاصة بالواقع الرياضي بالمحافظة نحو الأفضل.وجدد " الحسن " تأكيد حكومة البصرة المحلية استعدادها الكامل لدعم ملف استضافة البصرة لخليجي 25./ انتهى

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