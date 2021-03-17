وزارة الكهرباء :خروج خط ميرساد – ديالى عن الخدمة بأستهداف إرهابي

2021/03/17 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء ان الارهاب الاعمى عاود استهداف خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية بهجمات نوعية ممنهجة.واشارت في بيان الى : تعرض خط الطاقة الكهربائية للضغط الفائق، (ميرساد – ديالى)400k.v، الى عمل ارهابي، ادى الى خروجه من الخدمة، جراء استهدافه بعبوات ناسفة تسببت بفقدان المنظومة الوطنية طاقة قدرها 400 ميكاواط، والذي سيؤثر سلباً على ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية.واضافت ان : المجاميع الإرهابية استهدفت خط الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ميرساد - ديالى)، في منطقة الوندية بمحافظة ديالى، ليلة يوم امس، الساعة 11,37، بتفجيرها البرجين (32 و35)، ما أدى إلى سقوطهما وانفصال الخط من الجهتين وخروجه من الخدمة.وأوضح البيان أنه : بإنفصال هذا الخط، فقدت منظومة الكهرباء الوطنية 400 ميكاواط، أثرت بشكل سلبي على ساعات التجهيز في محافظات بغداد والشمال.وتابع البيان، ان : الإرهاب باستهدافه المتكرر لهذا الخط، يثبت مراراً إيغاله بإيذاء المواطنين الذين هم بأمس الحاجة للطاقة الكهربائية، ./انتهى3

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