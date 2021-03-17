طبيب عراقي ينصح الشعب بعلاج لكورونا من شأنه الوصول للمناعة وعودة الحياة لطبيعتها

2021/03/17 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةوجه الاستشاري بطب الاسرة عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، علي أبو طحين، رسالة إلى الشعب العراقي بشأن لقاح فيروس كورونا، فيما دعا إلى الابتعاد عن الأكاذيب وما يقال عن اللقاح من غير الجهات المختصة.وقال أبو طحين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "اللقاح الذي وصل إلى العراق آمن وادعو جميع أبناء الشعب العراقي إلى استخدامه وعدم تصديق الأكاذيب التي تقال عنه والاعتماد على الجهات المختصة في اقتناء المعلومات التي تخص اللقاحات".وأضاف أن "اللقاح معتمد لدى مختلف دول العالم ويتلقاه جميع سكان العالم، لذا من الواجب الابتعاد عن المغرضين الذين يحاولون خلط الأوراق"، مبينا أن "اللقاح خطوة مهمة للسيطرة على الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تحقيق المناعة المجتمعية".وأشار أبو طحين إلى أن "اللقاح اكثر اماناً من الأدوية الأخرى"، لافتا إلى أن "عدم تلقي اللقاح سيضع النظام الصحي أمام انهيار جديد وتفش كبير للفيروس في عموم البلاد".

وفي وقت سابق ، أكد مدير عام دائرة الصحة العامة د.



رياض الحلفي ، إن 8 آلاف شخص تطعموا بلقاح سينوفارم وظهرت أعراض بسيطة عند البعض واللقاح أمن لكن هناك خشية من استخدامه منعت قليلاً استكمال التلقيح به واكمال الـ 50 ألف جرعة التي وصلت كهدية من الشعب الصيني.

ويوم الأحد الماضي، قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، سلمان حسن، إن لقاح استرازينيكا مجاز من قبل منظمة الصحة العالمية، ولا توجد أية بحوث أو دراسات رسمية تثبت تأثيره على الإنسان حسب قوله.

وأوقفت الدنمارك والنرويج وأيسلندا وإيرلندا مؤقتا التطعيم بلقاح أسترازينيكا، تبعتها إيطاليا والنمسا، كإجراء احترازي، بعد تقارير تفيد بأن عددا قليلا من الأشخاص أصيبوا بجلطات ونزيف بعد تلقي اللقاح.

وقال سلمان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم): "سمعنا بالمخاطر التي يسببها اللقاح، ولكن لم تردنا أية معلومات رسمية عن تسجيل مضاعفات جسيمة جراء تلقي اللقاح".

وأضاف حسن، أن "جميع اللقاحات تسبب مضاعفات طفيفة لدى الانسان، لكن أن يصل الحال إلى تجلطات ونزيف، فهذا الأمر غير حقيقي وماهو إلا حرب اعلامية وصراع تجاري بين الشركات المنتجة للقاح كورونا".

وبين عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، أن "مجلس النواب ضمن قانون دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح الجائحة أضاف فقرة تسمح للمواطن الذي يتضرر من اللقاح بطلب التعويض من الحكومة"، لافتا إلى أن "الوجبة الأولى من لقاح أسترازينيكا ستصل الى العراق خلال اليومين المقبلين بواقع 538 ألف جرعة والوجبة الثانية ستصل بداية شهر نيسان المقبل".

وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد سبب لوقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية .

ويأتي بيان المنظمة بعد وقت قصير من انضمام بلغاريا وتايلاند إلى ثلاث دول اسكندنافية علقت التطعيمات باللقاح.

كما قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح أكسفورد – أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأشارت إلى أن عدد الحالات بين الأشخاص الذين جرى تلقيحهم لم يكن أعلى منه عند عموم السكان.

في الأثناء ، ينتظر العراق وصول أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا البريطاني عبر منظمة الصحة العالمية ، وسط مخاوف منه بعد قيام عدة دول بوقف عمليات التطعيم بسبب أعراض خطيرة وفقاً لبيانات رسمية.

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