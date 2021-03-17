الكهرباء تعلن خروج أحد خطوط نقل الطاقة عن الخدمة نتيجة عمل إرهابي

2021/03/17 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أنفصال خط ميرساد – ديالى من الخدمة باستهداف إرهابي للبرجين 32 و 35.

وقالت الكهرباء في بيان، ان "الإرهاب الأعمى عاود استهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية بهجمات نوعية ممنهجة، وذلك بعد تعرض خط الطاقة الكهربائية للضغط الفائق، (ميرساد – ديالى)400k.v، إلى عمل إرهابي، أدى إلى خروجه من الخدمة، جراء استهدافه بعبوات ناسفة تسببت بفقدان المنظومة الوطنية طاقة قدرها 400 ميكاواط، والذي سيؤثر سلباً على ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية".

وبينت الوزارة، إن "المجاميع الإرهابية استهدفت خط الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ميرساد - ديالى)، في منطقة الوندية بمحافظة ديالى، ليلة يوم أمس، الساعة 11:37، بتفجير البرجين (32 و35)، ما أدى إلى سقوطهما وانفصال الخط من الجهتين وخروجه من الخدمة".

وأضافت، أنه "بإنفصال هذا الخط، فقدت منظومة الكهرباء الوطنية 400 ميكاواط، أثرت بشكل سلبي على ساعات التجهيز في محافظات بغداد والشمال".

وتابع البيان، ان "الإرهاب باستهدافه المتكرر لهذا الخط، يثبت مراراً إيغاله بإيذاء المواطنين الذين هم بأمس الحاجة للطاقة الكهربائية، خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف".

ولفت البيان الى أنه "سارعت الملاكات الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الأمنية إلى مكان الحادث،وباشرت بأعمال إصلاح الابراج المتضررة وإعادة اعمار ماتدمر،بغية معاودة الخط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن".

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