2021/03/17 | 21:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن الفنانالكويتي مشاري البلام يستكمل مشاهد والده الراحل في مسلسل "بيت الذل") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن الفنانالكويتي مشاري البلام يستكمل مشاهد والده الراحل في مسلسل "بيت الذل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).