ابن الفنان الكويتي مشاري البلام يستكمل مشاهد والده الراحل في مسلسل

2021/03/17 | 21:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن صالح نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، تصوير المشاهد المتبقية لوالده في مسلسل بيت الذل المقرر عرضه في رمضان القادم في أول تجربة تمثيلية له والوقوف أمام الكاميرا .

وكشفت الفنانة الكويتية صمود الكندري أن صالح شارك معهم بتصوير آخر مشاهد المسلسل بعدما كان فريق العمل يعاني من ور...

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