مصدر لـ”النور” جلسة البرلمان ليوم غد ستتضمن فقرة استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/17 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن جلسة مجلس النواب يوم غد ستتضمن فقرة استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية”.وقال المصدر لـ”النور نيوز” إنه” جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية يوم غد سيسبقها اجتماع لقادة الكتل النيابية لحسم النقاط الخلافية”.وأضاف المصدر ان” جلسة امس التي عقدت الساعة ١١ ليلا بلغ نصابها …

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