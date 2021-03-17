اشتباكات بين القوات الامنية وارهابيين جنوبي بغداد

2021/03/17 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخابارت العسكرية، اليوم الاربعاء، عن الاشتباك مع مجموعة ارهابية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية خلال بيان: بجهود استخبارية مكثفة ومعلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من الاشتباك مع مجموعة ارهابية في منطقة العمية جنوبي بغداد.

واضاف البيان: ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل احد اعضاء المجموعة الارهابية والذي كان يرتدي حزاما ناسفا.

PUKmedia اعلام وكالة الاستخبارات

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