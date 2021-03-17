2021/03/17 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس جامعة الدفاع للدراسات

العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر

العلاق يوم الأربعاء 17 آذار 2021 رئيس

أركان الجيش الباكستاني الفريق أول

نديم رضا نيشان والوفد المرافق له .

وبحسب بيان لوزارة الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).