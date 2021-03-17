احتدام جائحة كورونا في الأمريكيتين ودعوات للبرازيل لحماية شعبها

2021/03/17 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن

حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد في

نصف بلدان الأمريكيتين، داعية البرازيل

لحماية شعبها في مواجهة ارتفاع قياسي في

أعداد الإصابات والوفيات.

احتدام جائحة كورونا ف

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