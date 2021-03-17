2021/03/17 | 22:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوي صوت انفجار لم تعرف طبيعتهُ غرب بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوي صوت انفجار لم تعرف طبيعتهُ غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوي صوت انفجار لم تعرف طبيعتهُ غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).