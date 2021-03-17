2021/03/17 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وضع الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمام خياري تشكيل حكومة بسرعة، أو التنحي عن المهمة وفسح المجال أمام الآخرين القادرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي خطاب تلفزيوني، قال عون: "بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".

وأضاف: "في حال وجد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف".

وتابع: "دعوتي للحريري تأتي من منطلق مسؤوليته الدستورية وضميره الإنساني والوطني، ذلك أن مثل هذه المعاناة الشعبية لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".

وقال: "دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلف الى أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علنا ننقذ لبنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني يُخيّر الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو التنحّي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني يُخيّر الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو التنحّي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).