نائب يكشف عن خطوتين لتهدئة الشارع والمتظاهرين

2021/03/17 | 22:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الفتح البرلمانية حسن شاكر عودة، الاربعاء، ان اقرار الموازنة وايجاد فرص عمل للخريجين خطوتان مهمتان لتهدئة الشارع، مشيرا الى ان سوء الادارة والتخطيط اسهم في التلكؤ بتنفيذ المشاريع في محافظة بابل.

وقال عودة في تصريح خاص لموقع NRT عربية،اليوم (17 اذار 2021)، انه "بخصوص سؤالكم حول الخطوات القادمة لتهدئة الشارع فإن الإسراع في إقرار الموازنة وتخصيص موازنات كافية للمحافظات واعادة الثقة بين المواطن والحكومة والبرلمان من خلال خطوات إيجابية واحساس المواطن بأن هناك حكومة تعمل من أجله وايجاد فرص عمل للخريجين من خلال الاستثمار وكذلك توفير الاستقرار الأمني وعلى الكتل السياسية العمل من اجله.

واضاف، اما فيما يخص محافظة بابل فهي تعتبر من المحافظات المنكوبة تعاني من ضعف الخدمات وانعدامها في بعض المناطق، ففي موازنة 2019 خصص ما يقارب 6 مليار دينار لمحافظة بابل، ولكن مع الأسف بسبب سوء الإدارة والتخطيط لم يتم تقديم اي خدمات لهذه المحافظة، مما ادى الى خروج المواطنين في تظاهرات للمطالبة بإستقالته المحافظ والمدراء العامين بسبب سوء الخدمات ومن حق المتظاهرين السلميين أن يطالبون بحقوقهم".

واوضح، اننا "مع المتظاهرين الذين ينادون بتصحيح المسار وموازنة 2021 يوجد فيها 600 مليار أخرى كتخصيصات للمحافظة كما ان سيستمر تنفيذ المشاريع المتلكئة".

وتابع، ان "مجاري الحلة الكبير، اهم مشروع تم التصويت عليه ومن المؤمل انجازه خلال العام الحالي، وتتضمن الموازنة تنفيذ مشاريع في جميع الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة بابل".

ا.ح

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