توقعات بعاصفة ترابية جديدة في هذه المناطق

2021/03/17 | 22:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس الى تعرض العراق الى عاصفة ترابية جديدة خلال الاسبوع القادم، وستقتصر حالة الغبار على المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وذكر رئيس المنبئين الجويين الأقدم، ومدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، محمود عبد اللطيف، اليوم (17 اذار 2021)، ان "طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة، الخميس والجمعة والسبت والأحد سيكون صحوا إلى غائم جزئي والرياح شمالية غربية، كما تميل درجات الحرارة للاعتدال".

وأضاف، أن "هناك توقعات أولية بحدوث عاصفة ترابية في يوم الأربعاء المقبل 24 آذار، بسبب منخفض جوي عميق (نشاط في سرعة الرياح يعقبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة) حيث ينخفض الضغط على العراق إلى 990 مليبار".

وتوقع عبد اللطيف أيضا "تساقط الأمطار المتوسطة شمال البلاد، وستقتصر حالة الغبار على المنطقتين الوسطى والجنوبية في الموعد نفسه".

ا.ح

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