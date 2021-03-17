محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد قرار الفيدرالي

2021/03/17 | 22:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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