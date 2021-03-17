2021/03/17 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عثور الشرطة الاتحادية على مواد متفجرة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، نفذت عملية أمنية لتفتيش قريتي سيد حميد ووادي النفط التابعتين الى قضاء الحويجة بكركوك”.

واضافت ان “العملية تم من خلالها العثور على عبوتين محليتي الصنع ( مقذوفات حربية)، وقنبرتي هاون60 ملم، وصاروخ SPG9 ضد الدروع، وتم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة الجهد الهندسي للواء”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تعثر على متفجرات في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تعثر على متفجرات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).