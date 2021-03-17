2021/03/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تناولت مفهوم المركز والهامش في مؤلفي " الجذور التاريخية للتهميش 2006" ، وأشرت الي أنه مضلل ويغبش الوعي الطبقي للكادحين، فضلا عن أنه يخدم مصالح الفئات البورجوازية والبورحوازية الصغيرة في الهامش للتطلع للثراء والسلطة، لأنه في مركز العالم الرأسمالي نفسه وعلى مستوى كل دولة يوجد استقطاب طبقي حاد (مثال : في أمريكا 1% من السكان يستحوذون على أكثرمن 40% من الثروة ) .



وأغلبية مهمشة من عاملين بأجر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 8 - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 8 - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).