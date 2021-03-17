المجموعة الشيوعية الثوريّة ، كولمبيا : لنكسر كلّ القيود ! من أجل تحرير النساء و تحرير الإنسانيّة جمعاء ! - شادي الشماوي

2021/03/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 691 ، 15 مارس 2021https://revcom.us/a/691/gcr-colombia-break-all-the-chains-for-liberation-of-women-and-all-humanity-en.htmlيوم المرأة العالمي 2021 ! يوم تمرّد .



يجب أن يكون 8 مارس يوما ثوريّا لإعلان تصميمنا بصلابة ع ......





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