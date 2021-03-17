2021/03/17 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف النائب المستقل كاظم الصيادي البرلمان الحالي بانه الاسوأ عالميا.وقال في تصريح متلفز ان : البرلمان لا يمتلك رؤية حقيقية لتمرير القوانين وقانون المحكمة الاتحادية وقع ضحية اتفاق مع الكرد.واضاف الصيادي ان : الحلبوسي اجتمع بالنواب الكرد قبل جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية مبينا ان تاجيله..مسرحية برلمانية.وتابع ان: رفع الموازنة من جدول أعمال البرلمان مخالفة قانونية و تواقيع أعضاء البرلمان ..شكلية واستعراضية.واشار الصيادي الى ان : تمرير الموازنة يخضع لتوافقات تتعلق برئاسة الوزراء ونتائج الانتخابات.ونوه الى ان : قادة كردستان يسعون إلى رهن قانون المحكمة الاتحادية بالقضية الكردية.واشار الصيادي الى ان : جلسة امس الاول شهدت شجارا ومناوشات بين نبيل الطرفي ويوسف الكلابي ويجب ان لايتحول البرلمان إلى ..حلبة ملاكمة.وذكر ان ،: التوافقات السياسية منعت تمرير قانون المحكمة الاتحادية مبينا ان الكرد والحلبوسي متفقان على عدم تمريره لحين الوصول لصيغة توافقية ورئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية عدم إقراره.واشار الصيادي الى وجود تدخل إماراتي بجهاز المخابرات العراقي و الأمن النيابية مطالبة بعقد جلسة بحضور القائد العام بشأن واقعة المخابرات.وعد الصيادي نقل 300 ضابط من المخابرات إلى المنافذ ..تصفية حسابات.واتهم الإمارات وقطر والسعودية بالتامر مبينا انهما تمتلكان مرتزقة بالعراق./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي : البرلمان الحالي الاسوأ عالميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي : البرلمان الحالي الاسوأ عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).