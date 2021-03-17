وزير اردني : الوضع الوبائي في البلاد .. مقلق جدا

2021/03/17 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني /صخر دودين/ أن : الوضع الوبائي في البلاد ..مقلق جدا ولم يعد بمقدور الحكومة عمل أكثر مما قامت به.وقال / حسب وكالات اردنية / ان : الحكومة تقدر الوضع الاقتصادي للمواطنين ولا نملك أن نفرض حظر تجول شامل، ولم يعد مقبولا ولا نستطيع إعادة تفعيل الإجراءات في شهر اذار 2020.وأشار إلى : ضرورة التكاتف وعدم التعامل مع الوضع كأنه / قمرة وربيع/ ، وحان دورنا في الالتزام، فالحكومة تعلم حجم التعب الذي وصل له الشعب الأردني، والوضع مقلق وعلى المحك.وأوضح أن : لجنة الأوبئة منذ أكثر من شهر تحذر في حال لم يتم اجراء حظر شامل لمدة أسابيع ممتدة سيزيد الوضع الوبائي، لكن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم وجود رفاهية القيام بذلك.وأضاف دودين انه : حتى لو تم مضاعفة النسب السريرية لن يكون هناك قدرة على مضاعفة عدد الكوادر البشرية للأسرة، والحظر الجزئي واغلاق بعض القطاعات كان أقل شيء يمكن أن تقوم به الحكومة للحيلولة دون انتشار الوباء.وأفاد بأن : هناك مستشفيين خاصين قيد التأجير إضافة لمستشفى / الجاردنز/، لكن القطاع الخاص منهك كالقطاع العام./انتهى3

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