عمل ارهابي يخرج خطا لنقل الكهرباء في العراق عن الخدمة

2021/03/17 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاربعاء عن أنفصال خط ميرساد – ديالى من الخدمة بأستهداف إرهابي للبرجين 32 و 35....

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