ومضات ديمقراطية .. بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون


ومضات ديمقراطية .. بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون
2021/03/17 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       نبض القلم ومضات ديمقراطية ..

بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون الديمقراطية من أكثر الكلمات رواجا  اليوم في العالم عموما بمختلف انظمته السياسية  ..

تسمعها تتردد  على الالسن كثيرا ، و تتكرر بقوة  وصيغة روتينية مملة في البرامج والسياسات والمنتديات ،  كما اصبحت أكثر عرضة للتشويش والنقد والانحراف عن هدفها الحقيقي ممن […]

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