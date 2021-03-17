2021/03/17 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم ومضات ديمقراطية ..
بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون الديمقراطية من أكثر الكلمات رواجا اليوم في العالم عموما بمختلف انظمته السياسية ..
تسمعها تتردد على الالسن كثيرا ، و تتكرر بقوة وصيغة روتينية مملة في البرامج والسياسات والمنتديات ، كما اصبحت أكثر عرضة للتشويش والنقد والانحراف عن هدفها الحقيقي ممن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ومضات ديمقراطية .. بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون الديمقراطية من أكثر الكلمات رواجا اليوم في العالم عموما بمختلف انظمته السياسية ..
تسمعها تتردد على الالسن كثيرا ، و تتكرر بقوة وصيغة روتينية مملة في البرامج والسياسات والمنتديات ، كما اصبحت أكثر عرضة للتشويش والنقد والانحراف عن هدفها الحقيقي ممن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ومضات ديمقراطية .. بدعة ديمقراطية 4 – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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