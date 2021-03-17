2021/03/17 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طه سالم في ذكرى رحيله الثالثة رائد مسرح اللامعقول يبدع في الطنطل والبقرة الحلوب بغداد – فائز جواد قبل ثلاثة اعوام وتحديداً في 16 اذار 2018 اعلنت عائلة الفنان الرائد طه سالم رحيله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 88 عاما ليودع مسيرة حافلة بالابداع وحب الجمهور العراقي والعربي ، […]

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