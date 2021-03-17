2021/03/17 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطايا وأخطاء – حسين الصدر -1- من اكبر الخطايا الاستهانة بالدم العراقي الذي يراق ظلما وعدوانا في (صلاح الدين ) تارة ، وفي غيرها من المحافظات والمدن العراقية تارة اخرى .-2- لقد كانت مجزرة ( البو دور ) مرّوعة بكل المعاني ، وليست ثمة من جُرْمٍ أعظم من قتل الأبرياء، ولم […]

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