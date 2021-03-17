"إجراءات على مراحل" تنذر بحل "حزب الشعوب" في تركيا

2021/03/17 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مكتب المدعي العام في تركيا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لحل "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، في خطوة سبق وأن مهدت لها في الأشهر الماضية دعوات لإغلاقه بشكل كامل

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