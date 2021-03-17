بطولة اللاعبين القدامى في كركوك

2021/03/17 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت، اليوم الأربعاء، بطولة دوري فرق اللاعبين القدامى بكرة القدم في حي الشورجة بكركوك بأجراء المباراة النهائية بين فريقي قدامى الشورجة ورزكاري التي جرت على ملعب نادي الشورجة.

حضر عدد من مسؤولي اللجان وكوادر واعضاء مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك وجمهور غفير من محبي رياضة كرة القدم.

وانتهت بفوز فريق قدامى الشورجة وبعد الأنتهاء وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الثلاثة الفائزة وأيضا الحكام المشرفين والمنضمين لهذه البطولة.

PUKmedia عمر اواره

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