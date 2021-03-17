اختتام بطولة كروية في خورماتو

2021/03/17 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت، اليوم الأربعاء، بطولة دوري خورماتو بكرة القدم بأجراء المباراة النهائية بين فريقي حمرين وأمرلي التي جرت على ملعب نادي هاوكاري الرياضي.

وحضر المباراة حسن أحمد ويوسف يونس نائبا مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني وممثل فرقة الرد السريع والشرطة المحلية.

وانتهت المباراة لصالح فريق أمرلي بنتيجة 3-2 وبعد الأنتهاء وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الثلاثة الفائزة وأيضا الحكام المشرفين والمنضمين لهذه البطولة.

PUKmedia عمر اواره

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