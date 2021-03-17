“سومو” تنفي صلة العراق بشحنة النفط المصادرة من قبل واشنطن

2021/03/17 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، ادعاء الحاكم الإماراتي حمد بن محمد الشرقي، صلة العراق بشحنة النفط المصادرة من قبل الولايات المتحدة والعائدة إلى شركة الفجيرة الدولية للنفط والغاز الإماراتية.وقالت الشركة في بيان نقلته موقع “بلومبيرغ”، “ننفي نفياً قاطعاً أن تكون شحنة النفط بقيمة نحو 130 مليون دولار من أصل عراقي”.وشدد البيان […]

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