ردًا على رسالة إلى بارزاني.. أربيل تهاجم الولائي وتصفه بـ

2021/03/17 | 22:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الأربعاء، على رسالة وجهها الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال الجهاز في بيان، 17 آذار/مارس، "أنتم لا تمثلون العراق ولا تملكون أي منصب رسمي".

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والكتائب تتبرأ من "المنفذ"

وهاجم الجهاز، الولائي بالقول "أنتم إرهابيون جبناء تدمرون البلد وأماكنه العامة ومطاراته المدنية، بناءً على طلب أسيادكم وتعتاشون على ما تتلقونه منهم".

وتابع بيان الجهاز، "ليس من الغريب أن يعيش البلد بكوارث وتعيش الناس تحت خط الفقر وتبحث عن الغذاء في النفايات، بسبب سيطرتكم على ميزانية العراق المالية"،مشددًا "لقد حاولتم أن تجربوا حقدكم ضد الرئیس بارزاني منذ 16 تشرين/أكتوبر لكنكم فشلتم".

ونشر الولائي رسالة، في 16 آذار/مارس، قال فيها "إننا سنعمل جاهدين على منع تمرير قانون الموازنة لو سُمح لك (بارزاني) بالسيطرة على أموال الشعب العراقي والكردي".

وأضاف زعيم حركة "سيد الشهداء" المتهمة بالمسؤولية عن الهجوم بالصواريخ على مطار أربيل، "سنعمل على مساعدة الشرفاء من الكُرد في محافظات الإقليم، ليتحرروا من طمعك وشراهتك وظلمك، فقد آن الأوان لوضع حدٍّ لدكتاتوريتك البغيضة".

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القصة الكاملة ورواية "الولائيين"

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