2021/03/17 | 22:38 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 مارس 2021 | 10:16 مساءً

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سامسونج تطلق هواتف Galaxy A52 و A52 5G و A72 لتمكين الجميع من الابتكار

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، عن هواتف Galaxy A؛ A52 و A52 5G و A72 التي توفر لجميع المستخدمين قدرات قوية على الابتكار.



وتتيح سلسلة هواتف Galaxy A الأحدث من سامسونج أدوات التواصل والتعبير المتميزة للمستخدمين، من خلال الكاميرا الرائعة، والاندماج في تجربة مشاهدة واضحة مع شاشة تصفح انسيابية، ومواصلة الاستمتاع باطمئنان أكبر مع ميزات Galaxy الأساسية المبتكرة، مثل مقاومة الماء والبطارية التي تدوم لفترة طويلة.



وستسهم سلسلة هواتف Galaxy A أيضاً بتوسعة تجارب المستخدمين عبر إتاحة الوصول إلى منظومة Galaxy الأوسع من الأجهزة المتصلة، مثل Galaxy Buds Pro و Galaxy SmartTag و Galaxy Tab .



وقال تيم روه، رئيس ومدير أعمال الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تسعى سامسونج جاهدة لمنح عملائها أقصى ما يرغبون به ويحتاجونه بطريقة مبتكرة.



ولهذا اعتمدنا رؤية سلسلة هواتف Galaxy A لجعل ابتكاراتها المتميزة متاحة للجميع، حيث تُجسد سلسلة هواتف Galaxy A؛ A52 و A52 5G و A72 فلسفة علامة Galaxy التجارية، معززة بأحدث الابتكارات والخدمات المتميزة وبأسعار متاحة للجميع".

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