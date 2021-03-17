بعد اتصال المحافظ بالكاظمي.. توجيه حكومي بشأن المستشفى التركي في ذي قار

2021/03/17 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الأربعاء، محافظة ذي قار، بإنهاء المتطلبات الأساسية للمستشفى التركي في المحافظة.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2021)، إنه "وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، محافظة ذي قار، بإكساء الطرق المحيطة والمؤدية إلى موقع المستشفى، وربط أحد خطوط التغذية الكهربائية المجهزة بالخط الحرج؛ لتلافي حدوث أية انقطاعات للتيار الكهربائي".

وأضاف البيان، "ويأتي هذا التوجيه مع قرب الانتهاء من إنجاز المستشفى التركي في المحافظة".

وتابع البيان، أن "التوجيه جاء بناءً على ما ورد في توصية وزارة الصحة، إثر متابعتها اليومية المستمرة لمراحل العمل مع الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم".

وأعلن محافظ ذي قار المكلف عبدالغني الأسدي، في وقت سابق، انتهاء أزمة المستشفى التركي في المحافظة، بتدخل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الأسدي في حوار مع الزميل أحمد الطيب، تابعه "ناس"، (13 آذار 2021)، إنه "عندما تسلمت المنصب، توجهت إلى المستشفى التركي في ذي قار، ووجدت أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 98%، وكنا الأمر متوقف على مبالغ أمانات وبعض الأمور المادية الأخرى".

وأضاف، "اتصلت مباشرة من مبنى المستشفى بدولة رئيس الوزراء، ووجه بصرف المبالغ في غضون ساعتين".

وعن زيارة البابا إلى ذي قار، قال الأسدي، "قدمنا هدايا لبابا الفاتيكان، باسم المحافظة، وكانت عبارة عن مشحوف ومضيف قصب و(مهفة) يدوية".

وتابع، "وسأل البابا عن المهفة اليدوية، وقال: ما هذه، فقلت له هذا جهاز تبريد قديم كانوا اجدادنا يستخدمونه كوسيلة تبريد".

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