التربية توضح نوعية الاسئلة في امتحانات نصف السنة

2021/03/17 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت وزارة التربية، الاربعاء، المديريات كافة باعتماد اسئلة نهاية الفصول، مع إضافة 20% من اسئلة المدرسين.

وذكر الوكيل الاداري في الوزارة فلاح القيسي في مقابلة متلفزة، اليوم (17 اذار 2021)، ان "وزارة التربية وجهت المديريات بالاستعداد لأداء امتحانات نصف السنة قبل 10 أيام والمواد التي ستدخل بامتحانات المدارس هي المواد التي اخذها الطلبة اثناء حضورهم المباشر في المدارس".

وأضاف ، أن "قرار مجلس الوزراء سمح للطلبة باداء الامتحانات في يوم السبت، مع مساحات واسعة لإدارات المدارس لاعداد الجدول الامتحانية، وتعليق بعض المواد الدراسية".

واوضح، أن "الجهات الصحية، وخاصة اللجنة العليا للصحة والسلامة أكد إمكانية إجراء الامتحانات خلال هذه الفترة".

وتابع، ان "حوالي 11 مليون طالب ادوا الامتحانات في العام الماضي بأقل الإصابات ودون تسجيل أية حالة وفاة، رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلاد، فضلا عن الإمكانيات البسيطة لوزارة التربية مع قلة التخصيات المالية".

وحول اسئلة الامتحانات بين القيسي أن "الوزارة وجهت المديريات كافة باعتماد اسئلة نهاية الفصول، مع إضافة 20% من اسئلة المدرسين".

وردا على المطالبات بتأجيل امتحانات نصف السنة أكد "القيسي عدم وجود نوايا بالتأجيل لأن الفترة ضيقة والوزارة لا تريد إجرائها خلال شهر رمضان".

ا.ح

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