2021/03/17 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت شركة Kensington عن منصة إلكترونية جديدة تقدم لمستخدمي أجهزة آيباد إمكانيات كبيرة جدا.

أكثر ما يميز منصة StudioDock هو أن هيكلها جهز من الأعلى بمحاور دوراة تساعد على تثبيت حواسب آيباد مغناطيسيا بالوضعين الأفقي أو العمودي لتأمين الصورة الامثل أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت او استعمال هذه الأجهزة للكتابة وتحرير النصوص.

وبجانب الحاسب اللوحي توفر المنصة أيضا إمكانية تثبيت قطعة صغيرة مميزة يمكن من خلالها شحن أجهزة آبل الذكية، أما القاعدة في StudioDock فجهزت بتقنيات تساعد على شحن هواتف آيفون وسماعات AirPod.

ومن خلال هذه القطعة المميزة يمكن لأصحاب حواسب أيباد تأمين الشحن السريع لأجهزتهم عبر منافذ USB-C ، ووصل الحواسب بلوحات مفاتيح وفأرة خارجية لاستخدامها كحواسب مكتبية صغيرة متكاملة، فضلا عن أن StudioDock مجهزة بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومبرمجة لتأمين النقل السريع للبيانات.

ولتسهيل وصلها بالأجهزة الإلكترونية المختلفة حصلت المنصة أيضا على ثلاث منافذ USB-A ،ومنافذ للاتصال بمكبرات الصوت الخارجية، فيما يضمن منفذ Gigabit Ethernet نقلا سريعا للبيانات والملفات الكبيرة الحجم.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على منصة Kensington لأجهزة آيباد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على منصة Kensington لأجهزة آيباد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).