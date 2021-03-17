عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة اللبنانية بحال عدم قدرته على ذلك

2021/03/17 | 22:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ذلك، وأن يفسح المجال أمام الآخرين القادرين.وفي خطاب تلفزيوني، قال عون: “بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في […]

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